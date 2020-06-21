Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri, Van Gölü'nün endemik türü olan, ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık Su Ürünleri Şubesi ile Edremit Asayiş Bot Tim Komutanlığı ekipleri de 7 gün 24 saat denetimler yapıyor.

Balıkların yumurtalarını bıraktığı Erciş ilçesinin Deliçay, Zilan ve Bendimahi çaylarında denetim yapan ekipler, çuvallar dolusu ve ağlara takılı 4 tonu ölü toplam 5 ton inci kefali ele geçirildi.

Ele geçirilen bir ton canlı inci kefali tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ve 1150 metre uzunluğundaki 6 manyat ve 10 serpme tipi ağlara da el konuldu.

Kaçak balık avlayan 1 kişi hakkında 1700 TL idari para cezası uygulandı.