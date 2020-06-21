İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek için çalışma yapıldı.

Midyat ilçe girişinde durdurulan iki araçta, dedektör köpeği Nily'nin de katılımıyla yapılan aramada 2 kilo 39 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.