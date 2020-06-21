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Mardin'de zehir taciri 4 kişi tutuklandı
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin içinde bulunduğu araçtan 2 kilo 39 gram esrar çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu satışı ve kullanımını önlemek için çalışma yapıldı.
Midyat ilçe girişinde durdurulan iki araçta, dedektör köpeği Nily'nin de katılımıyla yapılan aramada 2 kilo 39 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu Mardin dedektör köpeğiSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 09:02
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