Haber Giriş: Kaynak: İHA
Dolu, Kars'ı bembeyaz yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Kars’ta son günlerde etkili olan dolu, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde yağan dolu, etrafı beyaza bürüdü.
Kars’ta sabah saatlerinde etkili olan dolu, haziran ayında adeta kış görüntülerini aratmadı.
[Fotoğraf: İHA]
Dolunun vurduğu kentte etraf bir anda beyaza bürünürken, ekili alanlar da zarar gördü.
[Fotoğraf: İHA]
Dolu yağışının kentte gün boyu etkili olacağı belirtildi.
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