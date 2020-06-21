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Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan çıktı.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Çamlık Mahallesi Çevre Yolu üzerinde Murat Nergiz idaresindeki 46 HL 950 plakalı otomobil ile Mehmet Akif Küçük yönetimindeki 46 NR 361 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Nergiz'in otomobili ön kısma aldığı darbe nedeniyle ikiye bölündü.
Nergiz, kazadan yara almadan kurtuldu.
Bu arada, çevrede toplanan kişilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.
Etiketler: Kahramanmaraş trafik KazasıSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 04:05
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