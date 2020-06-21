Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da ev yangını: Yatağa bağımlı kadın yaşamını yitirdi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yatağa bağımlı yaşayan 83 yaşındaki kadın, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Osmangazi Aktarhüssam Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangının söndürülmesinin ardından kontrol amacıyla eve giren ekipler, bu evde yaşayan Aysel Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
[Fotoğraf: AA]
Gür'ün yatağa bağlı yaşadığı, gün içinde bakıcısıyla akşam saatlerinde ise yalnız yaşadığı öğrenildi.
Kadının cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: bursa yangın ev yangınıSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 03:35
Son Haberler
- 03:41
- 03:14
- 02:13
- 02:53
- 01:14
Sıradaki Haber
İstanbul'da maske ve sosyal mesafe hiçe sayılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz