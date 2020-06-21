Düzce’de dün öğlen saatlerinde meydana gelen bir yangına müdahale etmek için olay yerine giden merdivenli itfaiye aracı kazaya karıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden itfaiye sürücüsü, kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabilirken, bir vatandaş kazadan son anda kurtuldu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.