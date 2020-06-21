Haber Giriş: Kaynak: İHA
Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: Bir kişi ölümden saniyelerle kurtuldu
Düzce’de yangına müdahaleye giden bir itfaiye aracı kaza yaptı. Bu sırada bir kişi, itfaiye aracının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Düzce’de dün öğlen saatlerinde meydana gelen bir yangına müdahale etmek için olay yerine giden merdivenli itfaiye aracı kazaya karıştı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden itfaiye sürücüsü, kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabilirken, bir vatandaş kazadan son anda kurtuldu.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: trafik Kazası itfaiye düzceSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 01:18
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