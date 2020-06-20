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Karabük'te sahte para operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Karabük'te düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı. Zanlılarda 600 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Safranbolu ilçesinde, 6 ayrı "parada sahtecilik" olayına karıştığı belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda M.U, O.S.M, Y.K.T, K.C.B. ve M.A. gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde 600 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: karabük haber karabük sahte para operasyonuSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 23:41
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