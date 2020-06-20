Tekneyle dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınan ve 3 ay alıkonulduktan sonra Türkiye'nin girişimleriyle serbest bırakılan 3 Türk denizciden Selim Ekmekçioğlu'nun İzmir'deki evinde mutluluk yaşanıyor.

Selim Ekmekçioğlu'nun Balçova'da yaşayan eşi Şeyda Ekmekçioğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan aldığı eşinin serbest bırakılma müjdesinin ardından ailece büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

"Serbest bırakıldıktan sonra bana telefon edince mutluluktan ağladım"

Türk makamlarının denizcilerin serbest bırakılması için büyük çaba gösterdiğini aktaran Ekmekçioğlu, "Selim'den haber alamadığımız 3 ay boyunca can güvenliğinden, sağlığından umudunu kaybettiğimiz anlar oldu. Serbest bırakıldıktan sonra bana telefon edince mutluluktan ağladım. Sıkıntım son buldu, omzumdaki yük hafifledi" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Eşinin, Eritre'den yola çıktığını ve seyrine devam ettiğini, eylül ayı gibi Türkiye'ye ulaşmasını beklediklerini aktaran Ekmekçioğlu, bir an önce yine ailece bir araya gelmeyi istediğini belirterek, "Özlem gidermek ve ona sağlıklı olarak bir kez daha dokunabilmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ekmekçioğlu, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dışişleri yetkilileri, Asmara ve Cibuti büyükelçiliklerine teşekkür etti.

Dünya turuna çıkmışlardı

Şeyda Ekmekçioğlu'nun verdiği bilgiye göre, Selim Ekmekçioğlu, emekli olduktan sonra Eylül 2017'de "Murat Reis" isimli katamaranıyla Türkiye'den denize açılarak dünya turuna başladı. Ekmekçioğlu, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus ve Hint Okyanusu'nu geçtikten sonra mart ayında Sri Lanka'da kendisine katılan İbrahim Iğnak ve Erman Lütfü Atamer ile yola devam etti.

Maldivler'den Cibuti'ye mart sonunda ulaşan Türk denizcilere, burada Kovid-19 salgını nedeniyle limana yanaştırılmayınca Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Levent Şahinkaya'nın da yardımlarıyla erzak, su, tüp gaz takviyesi yapıldı. Büyükelçi Şahinkaya'nın, motorun bir parçasının da tamir edilmesine yardımcı olmasıyla, denizciler Süveyş Kanalı'ndan geçerek Türkiye'ye gitmek için yeniden denize açıldı.

Yoldayken salgın sebebiyle kanal kapatılınca Türk denizciler kanalın açılmasını Cibuti'de beklemeye karar verdi ve geri dönmek üzere yol almaya başladı.

Eritre açıklarına geldiklerinde yakıtları ve gıdaları azalınca karaya yanaşmaya karar veren 3 denizci, burada gözaltına alındı.

Birkaç gün bu şekilde bekletilen Türk denizcilerden Selim Ekmekçioğlu, 25 Nisan'da uydu telefonundan gizlice eşini arayarak durumu aktardı. Şeyda Ekmekçioğlu'nun, Türkiye'nin Asmara Büyükelçiliğine ulaşarak durumu bildirmesi üzerine Türk makamlarının çabaları başladı.

Dışişleri Bakanlığı ve MİT'in koordineli çalışmaları sonucu 3 Türk denizci, bugün serbest bırakılmıştı.

