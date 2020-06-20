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Erzincan'da kuvvetli sağanak nedeniyle dere taştı
Erzincan'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresi taştı.
Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait ekiplerin köy yolunu ulaşıma açmak için başlattığı çalışma sürüyor.
Etiketler: erzincan haber erzincan dere taşmasıSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 20:57
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