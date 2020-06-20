Kars ve Ardahan'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kars kent merkezinde aniden bastıran sağanak ve dolu, kısa sürede etkisini artırdı.

Yağış dolayısıyla bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını üzerilerini halı ve brandalarla kapatarak doludan korumaya çalıştı.

Ardahan'da da sabah saatlerine başlayan sağanak yerini doluya bıraktı.

İlçe ve köylerde etkili olan dolu tarım arazilerine zarar verdi.