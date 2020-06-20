Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Haziran'da Gaziantep Ticaret Borsası binası yakınında iki grup arasındaki 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nakliyatçılar Sitesi Gaziantep Ticaret Borsası binası yakınında 16 Haziran'da akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında çıkan silahla kavgada 1 kişi ölmüş 4 kişi yaralanmıştı.