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Kocaeli'de sağanak nedeniyle yol çöktü
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle Dilovası'ndaki bir sokakta yol çöktü.
Kocaeli'de dün etkili olan sağanak, Dilovası ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi D-4002 Sokak'taki yolun yaklaşık 50 metrelik kısmında çökmeye neden oldu.
Polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak araçları alternatif güzergahlara yönlendirirken, Karayolları ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Karayolları ekipleri, sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinin bir şeridine dökülen toprakları da temizledi.
Çalışma sırasında kara yolunun Ankara yönündeki trafik kontrollü sağlandı.
Etiketler: kocaeli sağanak dilovası çöken yolSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 17:44
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