Haber Giriş: Kaynak: AA
Kısıtlama sonrası İstanbul'da sahil yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
LGS sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İstanbul'da havanın da güzel olmasıyla vatandaşlar sahillere akın etti.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da kısıtlamanın sona ermesinin ardından vatandaşların hava almak için tercih ettikleri yerlerden biri Bakırköy Sahili oldu.
Kimisi ailesiyle kimisi de arkadaşlarıyla sahilin yolunu tutanlar yeşil alanlarda oturdu, bisiklete bindi ve çocuk parklarında zaman geçirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Öte yandan Zeytinburnu Sahili'nde de kalabalık oluştu. Sahile gelenlerin bir kısmı denize girdi.
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