Haber Giriş: Kaynak: DHA
Gercüş'te dev etçil çekirgeler dikkat çekiyor
[Fotoğraf: DHA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde görülen etçil çekirgeler, büyüklüğüyle dikkat çekiyor.
Gercüş ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde, tarlada hasat yapan çiftçiler, yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda dev çekirgeler buldu.
Çekirgeleri görüntüleyen Cemal Şimşek, etçil olan çekirgenin bu türünün ilçede geçen yıl da görüldüğünü ve çok büyük olduğunu söyledi.
Çiftçilerden Ahmet Soyvural ise, çekirgenin zararlı olduğunu düşünmediklerini anlatarak, "Geçen sene de bu vakitlerde görmüştük. Araştırmasını yapmıştık. Ekinlere zarar vermediğini ve etçil bir tür olduğunu öğrendik" dedi.
Etiketler: etçil çekirgeler Batman GercüşSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 17:45
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