LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluktan dolayı, bulaşma riskini azaltmak ve sınavın sorunsuz yapılmasının sağlanması amacıyla saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.

Antalya’da kısıtlamaya aldırmayanlar Konyaaltı sahilinde spor yapıp, deniz içinde selfie yaptı.

[Fotoğraf: İHA ]

Martı timleri denetim için sahile gelince de hareketli anlar yaşandı. Bir süre güneşlenip denize giren kişilerin peşinden timler koştu.

Varyant altında güneşlenen ve denize giren 1’i çocuk 6 kişiyi yakalayarak sahilden çıkaran timler ve bekçiler, 3 bin 150’şer lira cezai işlem uyguladı.