Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yanan araçtan son anda kurtuldular
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa’da iş yeri önüne park edilen kamyonet bir anda alev aldı. Kamyonetteki vatandaşların kendilerini dışarı attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesi Balıklıgöl Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi.
Sürücüsü tarafından iş yeri önüne park edilmek istenen kamyonet, bir anda alev aldı.
Alevlerle birlikte araçtan duman yükseldiğini fark eden sürücü ve araçtakiler, can havli ile kendilerini dışarı attı. Sürücü ve çevredekilerin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Yanan araç Şanlıurfa yangın şanlıurfa haberSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 16:54
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