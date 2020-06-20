Şanlıurfa'da Eyyübiye ilçesi Balıklıgöl Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi.

Sürücüsü tarafından iş yeri önüne park edilmek istenen kamyonet, bir anda alev aldı.

Alevlerle birlikte araçtan duman yükseldiğini fark eden sürücü ve araçtakiler, can havli ile kendilerini dışarı attı. Sürücü ve çevredekilerin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.