Kastamonu Kovanören köyü mevkisinde Sedat Uysal yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki dereye uçtu.

Kazada, sürücü Sedat Uysal, yanında bulunan Vedat Uysal ve Mükerrem Uysal hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.