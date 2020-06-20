Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kastamonu'da otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına uçtuğu kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kastamonu Kovanören köyü mevkisinde Sedat Uysal yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki dereye uçtu.
Kazada, sürücü Sedat Uysal, yanında bulunan Vedat Uysal ve Mükerrem Uysal hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: otomobil kastamonu cide haberSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:53
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