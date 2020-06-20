Olay, Nakkaş Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halindeyken park halindeki otomobile çarparak aynasını kıran kadın sürücü, kazadan sonra aracını yolun kenarına park ederek çarptığı otomobilin sahibine ulaşmaya çalıştı. Otomobilin sahibini bulamayan kadın sürücü durumu polise bildirerek polisten yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekiplerine otomobile çarptığını ve masraflarını karşılamak için otomobil sahibine ulaşmak istediğini belirten kadın sürücü, polis ekipleriyle birlikte otomobilin sahibini aradı. Polis ekipleri de otomobilin sahibine ulaşamayınca kadın sürücü bir kağıda, “Aracınıza çarpan benim. Tüm masrafınızı karşılayayım” notu ile birlikte telefon numarasını yazarak olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, polis ekipleri havanın azda olsa yağışlı olması nedeniyle kadın sürücünün otomobilin camına bıraktığı notu alarak ıslanmasın diye şeffaf bir poşete koyup tekrar otomobilin camı ve silecek arasına sıkıştırdı.