İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği tarafından dün şafak vakti birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yapılan 25 ev, 6 depo, 5 araç ve 2 iş yerinde, İstanbul'da 5, Bursa'da ise 15 şüpheli yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen antika malzemeler, saat, kamera, matkap, hilti, hızar makinesi, beyaz eşya, televizyon, bilgisayar, cep telefonu, oto teybi, av tüfeği, 4 adet tabanca, 74 adet av fişeği, 23 adet tabanca fişeği, 4 adet otomobil, ATV araç, motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin değeri, yaklaşık 750 bin lira.

[Fotoğraf: AA]