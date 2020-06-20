Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa dev hırsızlık operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bursa ve İstanbul'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda, 20 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemelerin değeri ise yaklaşık 750 bin lira.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği tarafından dün şafak vakti birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle baskın yapılan 25 ev, 6 depo, 5 araç ve 2 iş yerinde, İstanbul'da 5, Bursa'da ise 15 şüpheli yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen antika malzemeler, saat, kamera, matkap, hilti, hızar makinesi, beyaz eşya, televizyon, bilgisayar, cep telefonu, oto teybi, av tüfeği, 4 adet tabanca, 74 adet av fişeği, 23 adet tabanca fişeği, 4 adet otomobil, ATV araç, motosiklet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin değeri, yaklaşık 750 bin lira.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: hırsızlık operasyonu Hırsızlık Büro AmirliğiSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 16:19
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