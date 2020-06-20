Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kütahya’da 'çivili yol' valiliği harekete geçirdi
[Fotoğraf: DHA]
Mantar toplamaya gidenlerin yol güzergahına kimliği belirsiz kişilerce çivi yerleştirilmesi üzerine Kütahya Valiliği, harekete geçti. Yolun iş makineleriyle temizlendiğini açıklayan valilik, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı İğde köyündeki orman yoluna, kimliği belirsiz kişilerce çiviler yerleştirildi.
Bölge sakinlerinin mantar toplamaya gittiği güzergahtaki çiviler nedeniyle 4 aracın lastikleri patladı.
Çivili yolun görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Kütahya Valiliği harekete geçerek, İl Özel İdaresi’ne bağlı iş makinelerini bölgeye gönderdi. Çiviler temizlenerek, güzergahta düzenleme yapıldı. Ayrıca bölgeye fotokapanlar kuruldu.
Kütahya Valiliği, yaptığı açıklamayla çivileri yerleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Etiketler: Kütahya çivili yolSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:28
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