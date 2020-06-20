Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tarihi mozaikleri satmak isteyen 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Burdur'da tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği satmak isteyen 3 şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, G.A., A.Ş. ve Ö.I.'nın ellerinde bulunan tarihi eser niteliği taşıyan 2 parça mozaiği, satacağı duyumunu aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: tarihi eser mozaik BurdurSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 15:54
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