İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'deki depreme ilişkin, "Bu bölgede depremden etkilenebilecek çok evler var. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, nasıl kentsel dönüşüm varsa, kırsal dönüşüm konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması, bir hazırlığı var. İnşallah hazırlığı tamamladığında bunu milletimizle paylaşacağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Çayırtepe Mahallesi'ni ziyaret eden Soylu, burada vatandaşlarla bir araya gelerek, hasarlı yapılarda incelemede bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Soylu, ardından vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, böyle bir afetten sonra vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

"Evi yıkılanlar, ağır hasarlı olanlar eğer eşyalarını alamıyorlarsa 5 bin lira yardım yapacağız"

Depremden hemen sonra ilgili bakan ve milletvekilleriyle vatandaşların yanına giderek onların yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bir taraftan Kızılay ile yemek ihtiyacı olanların, yemek ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Ardından hem Bingöl'e hem de Erzurum'a 'buralarda kullanılsın' diye birtakım nakdi yardımları ulaştırmaya çalıştık. Bizler bundan sonra da yapacağız. Evi yıkılanlar, ağır hasarlı olanlar eğer eşyalarını alamıyorlarsa 5 bin lira yardım yapacağız, Elazığ ve Malatya'da da aynısını yaptık. Eğer eşyalarını çıkarıyor ve başka bir yere geçebiliyorlarsa 2 bin 500 lira yardım yapacağız. Aynı zamanda evi hasarlı, ağır hasarlı olanlar, hatta orta hasarlı olup da evine giremeyenlerin hemen yanına çadır kuracağız. Bunu Elazığ'da da Van'da da Malatya'da da yaptık."

"Kırsal dönüşüm konusunda çalışma yapılıyor"

Soylu, özellikle köylerin tamamında evi hasarlı olanlara konteyner göndereceklerini belirterek, vatandaşları evlerine kavuşturana kadar bölgeye gidip geleceklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Devlet yetkililerinin vatandaşların emrinde olduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Bu bölgede depremden etkilenebilecek çok evler var. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hazırlık yapıyor. Cumhurbaşkanımız talimat verdi, nasıl kentsel dönüşüm varsa, kırsal dönüşüm konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması, bir hazırlığı var. İnşallah hazırlığı tamamladığında bunu milletimizle paylaşacağız. Allah bir daha böyle musibet, böyle bir afetle bizi karşı karşıya bırakmasın. Sizi hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Gücümüzün yettiği ölçüler içerisinde bunu sağlayabilecek bir kabiliyetimiz var. İnşallah 24 saatte emrinize amadeyiz."

Soylu, buradaki temaslarının ardından ilçedeki bazı güvenlik noktalarını ziyaret etti.