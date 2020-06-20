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Gaziantep'te DEAŞ'ın sözde sorumlusu tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.
Türkiye genelinde emniyet ekipleri terör örgütü mensuplarına göz açtırmıyor.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu "Ebu Katade Safra" kod adlı M.E.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.
Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: gaziantep haber Gaziantep DEAŞ operasyonuSon Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 19:49
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