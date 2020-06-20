Yumurtalık ilçesi Akdeniz Mahallesi kaymakamlık lojmanları mevkisinde gezen 16 yaşındaki kız, deniz kenarında arkadaşlarıyla özçekim yapmak istedi.

Fotoğraf çekimi için faleze çıkan kız, rüzgarın etkisiyle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yüksekten düştü.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince yarım saatlik bir çalışmayla halatla yukarı çekilen kız, Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan kız, iç kanama riskinden dolayı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.