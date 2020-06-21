Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul'da vatandaşlar kısıtlamanın sona ermesiyle parklara ve sahillere akın etti.

Yoğunluk gece saatlerinde de park ve sahillerde sürdü.

[Fotoğraf: DHA]

Koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar

Şişli'deki Maçka Parkı ve Zeytinburnu Sahili'ne giden vatandaşlar koronavirüse karşı alınan tedbirleri hiçe saydı.

[Fotoğraf: DHA]

Parkta oturan vatandaşların, maskelerini takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.

Polis ekipleri, maske takmaları konusunda vatandaşları uyarırken, maskesi olmayan bazı vatandaşlar da parka alınmadı.

[Fotoğraf: İHA]