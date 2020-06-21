Haber Giriş: Kaynak: İHA-DHA
İstanbul'da maske ve sosyal mesafe hiçe sayılıyor
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da zorunlu hale getirilen maske takma kuralına vatandaşların birçoğunun uymadığı gözlemlendi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sebebiyle, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da vatandaşlar kısıtlamanın sona ermesiyle parklara ve sahillere akın etti.
Yoğunluk gece saatlerinde de park ve sahillerde sürdü.
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs önlemlerini hiçe saydılar
Şişli'deki Maçka Parkı ve Zeytinburnu Sahili'ne giden vatandaşlar koronavirüse karşı alınan tedbirleri hiçe saydı.
[Fotoğraf: DHA]
Parkta oturan vatandaşların, maskelerini takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gözlendi.
Polis ekipleri, maske takmaları konusunda vatandaşları uyarırken, maskesi olmayan bazı vatandaşlar da parka alınmadı.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: maske zorunluluğu koronavirüs İstanbulSon Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 02:53
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