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Ankara'da eğlence merkezine baskın: 36 kişiye 113 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Başkentte koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapalı olması gerektiği halde faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenen bir eğlence merkezine düzenlenen baskında, 36 kişiye para cezası uygulandı.
Yenimahalle ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinin faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Ekipler, Ragıp Tüzün Mahallesi Çarşı Caddesi üzerindeki eğlence merkezinin kapısı kilitli olmasına rağmen içeriden ses geldiğini belirleyince içeri girdi.
İçerde kimlik kontrolü yapan ekipler, çalışan ve müşterilerden oluşan 36 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplam 113 bin 400 lira para cezası kesti.
Söz konusu iş yeri mühürlendi.
Etiketler: ankara eğlence merkezi koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 07:29
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