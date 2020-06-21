Akşemsettin Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde Alaattin O'ya ait 41 MA 1141 plakalı otomobilin yandığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobilde maddi hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerinin yakınında eldiven ve yanıcı madde, otomobilin üstünde ise yanmış havlu bulunduğu belirtildi.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı.

Üsküdar'da park halindeki otomobil kundaklandı

Çengelköy Mahallesi Bağlar Caddesi'nde park halinde bulunan 59 AY 477 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çevrede bulunan bazı vatandaşlar, maskeli bir kişinin otomobili yaktığını iddia etti.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.