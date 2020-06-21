Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan değerlendirmelerde, Doğu Anadolu Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ağrı Ardahan ile Erzincan ve doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Doğu Karadeniz'e gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrettiği bölgede rüzgar kuzey, gece saatlerinde güney yönlerden orta kuvvette esecek.

Gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Bayburt’ta 21, Trabzon’da 25, Artvin’de 23, Rize, Giresun ve Gümüşhane’de 26 derece.