Haber Giriş: Kaynak: DHA
Van'da 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda şüpheli C.D'nin iş yerinde ve aracında arama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 paket halinde 3 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan C.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 2 Kasım 2020 Pazartesi 10:27
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