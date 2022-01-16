Van'da, iki günden bu yana etkili olan kar nedeniyle kapanan 702 yerleşim birimine ulaşımın sağlanması için çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ekipler, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için gece boyunca yollarda kar küreme ve tuzlama yaptı.

Sabah saatlerinde kaldırımları temizleyen ekipler, kapanan mahalle yollarını açarken acil vakalara da müdahale etti.

Yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Olası olumsuzluklara karşı önceden önlemlerini alan karla mücadele ekipleri, Başkale ilçesi Oğulveren Mahallesi'nde çıkan yangına müdahaleye giden itfaiye ekipleri, Özalp ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde sağlık ekipleri, Özalp-Muradiye kara yolunda mahsur kalan 2 kişi ile Çaldıran ilçesi Akbaşak Mahallesi'nde mahsur kalan 3 aracı kurtararak yola devam etmelerini sağladı.