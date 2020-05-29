İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Gürpınar ilçesindeki Mollahüseyin Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.E isimli şüphelinin evinden 700 metre uzaklıktaki tarlada arama yaptı.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada toprağa gömülü 8 çuvalda 480 paket halinde 248 kilo 200 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan A.E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekipler, ele geçirilen uyuşturucuyla "Van maske tak " yazarak vatandaşları COVID-19 önlemlerine uymaları konusunda uyardı.