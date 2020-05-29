Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da şimşekler geceyi aydınlattı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak ile oluşan şimşekler geceyi aydınlattı.
Antalya kent merkezinde gece saatlerinde sağanak görüldü. Bazı caddelerde yer yer su birikintileri oluştu.
Meteoroloji yetkilileri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yer yer beklenen kuvvetli yağışların Antalya, Burdur ve Isparta'nın bazı ilçelerinde sabaha kadar sürebileceğini belirtti.
Öğleden sonra ise bu üç ilin dışında Muğla'da da sağanak beklendiği duyuruldu.
Son Haberler
- 04:33
- 04:26
- 04:21
- 04:03
- 03:50
Sıradaki Haber
Muğla'da yangın: Tek katlı ev kül oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz