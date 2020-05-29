Antalya kent merkezinde gece saatlerinde sağanak görüldü. Bazı caddelerde yer yer su birikintileri oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yer yer beklenen kuvvetli yağışların Antalya, Burdur ve Isparta'nın bazı ilçelerinde sabaha kadar sürebileceğini belirtti.

Öğleden sonra ise bu üç ilin dışında Muğla'da da sağanak beklendiği duyuruldu.