Haber Giriş: Kaynak: AA
Arı sokan arkadaşını hastaneye götürürken kaza yaptı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta, arı sokan arkadaşını hastaneye yetiştirmek isterken aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Zonguldak-Ankara kara yolu Sapça Tüneli mevkiinde, A.Ş.A'nın kullandığı 67 AK 012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.E, S.S.J. ve M.A. yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yaralılar Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü A.Ş.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, kazanın, arı sokan bir arkadaşını hastaneye götürdüğü sırada meydana geldiği öğrenildi.
Etiketler: zonguldak trafik Kazası kazaSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 03:51
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