Haber Giriş: Kaynak: AA
Muş'ta teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda, PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, G-3 piyade tüfeği, Belçika menşeli piyade tüfeği,507 piyade tüfeği mühimmatı, 11 piyade tüfeği şarjörü,ruhsatsız av tüfeği ve silah temizleme aparatı ele geçirildi.
Etiketler: Muş terör operasyonu PKK silah mühimmatSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 02:41
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