Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Başyurt Mahallesi'ne bağlı Efeler mezrasında 1 vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu kişiyle temaslı olduğu değerlendirilen başka kişilerin olmasından dolayı, Efeler mezrası koronavirüs salgınından vatandaşları koruma ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla 14 gün süresince karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.