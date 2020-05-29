Haber Giriş: Kaynak: AA
Afyonkarahisar beyaz örtüyle kaplandı
[Fotoğraf: AA]
Mayıs ayının son günlerinde bazı kentlerde kar sürprizi yaşanmaya devam ediyor. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.
İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, bir süre sonra yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.
[Fotoğraf: AA]
Kar yağışı nedeniyle Kumalar Dağı, beyaz örtüyle kaplandı.
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünün bölgedeki radar istasyonu çalışanları, kar yağışını görüntüledi.
Etiketler: afyonkarahisar Kar yağışı sağanakSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 00:48
Son Haberler
- 01:15
- 01:20
- 00:41
- 00:17
- 00:26
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da çökme tehlikesi bulunan 7 katlı bina boşaltıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz