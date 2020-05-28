Fesleğen Mahallesi İstiklal Caddesi'nde üzerinde sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen 20 FF 082 plakalı otomobil, meyilli yolda hareket etti.

Yaklaşık 150 metre sürücüsüz ilerleyen otomobil, yolun karşı yönüne geçtikten sonra kaldırıma çıkıp burada yürüyen kadın ile yanındaki 5-6 yaşlarındaki kıza arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın ve çocuk, çevredekilerin yardımıyla ayağa kalktı.

Otomobil, cep telefonu satışı yapan bir iş yerinin kapısına ve vitrinine çarparak durdu.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın ve çocuk, daha sonra buradan ayrıldı.

Çevredekiler, otomobili dükkandan iterek caddeye indirdi.

Otomobilin kaldırımda yürüyen anne ile kızına çarpma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.