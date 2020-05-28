Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre bu gece saatlerinden itibaren merkez ve Kızılcahamam, Çamlıdere, Kahramankazan, Çubuk, Akyurt ve Kalecik ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.