Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı 4 saat sürdü.

Normalleşme sürecinde hangi yeni adımlar atılacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecek mi? İşte tüm soruların cevabı için gözler bugün yapılan kabine toplantısında görüşüldü. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve ilgili bakanlıkların çalışmalarına göre karar verildi.

15 ile yönelik şehirler arası seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için süren sokağa çıkma düzenlemesi, hafta sonu uygulanan kısıtlamalar. Tüm bu uygulamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında değerlendirildi.

65 yaş üstündekiler için sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında önce 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları bulunanları daha sonra 20 yaş altındakileri de kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha devam edecek.

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına yeni düzenleme

20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasına düzenleme getirildi. Buna göre 20 yaş altını kapsayan kısıtlama 18 yaş altı olarak yeniden düzenlendi.