Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı 4 saat sürdü.

Normalleşme sürecinde hangi yeni adımlar atılacak? Şehirler arası seyahat kısıtlaması kalkacak mı? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecek mi? İşte tüm soruların cevabı için gözler bugün yapılan kabine toplantısında görüşüldü. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve ilgili bakanlıkların çalışmalarına göre karar verildi.

15 ile yönelik şehirler arası seyahat kısıtlaması, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için süren sokağa çıkma düzenlemesi, hafta sonu uygulanan kısıtlamalar. Tüm bu uygulamaların devam edip etmeyeceği kabine toplantısında değerlendirildi.

Şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması devam edecek mi?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran’dan itibaren kaldırıldı. Gelişmelere göre olası bir olumsuzlukta bazı şehirler için seyahat kısıtlaması getirilmesi tekrar gözden geçirilebilir.

Şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması 15 ilde devam ediyordu

Daha önce Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde seyahat kısıtlaması uygulanıyordu.