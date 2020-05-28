Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma Dalgıçları, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile DİSKİ Genel Müdürlüğü görevlileri, tarihi Anzele suyu ve çevresinde temizlik çalışması yürüttü.

Çalışma sayesinde Türk ve dünya tarihinin büyük gezginlerinden Evliya Çelebi'nin Seyahatname eseri ile yöresel türküye konu olan tarihi Anzele suyu (Ayn-i Zülal) içindeki taş, şişe, cam parçaları ve evsel atıklar temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Anzele suyu yatağı ile süs havuzlarının kirletilmemesi için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.