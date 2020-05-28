Antalya'nın Serik ilçesinde, son zamanlarda yaşanan ani sıcaklık değişimi ve fırtına, narenciye bahçelerinde zarara yol açtı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, çiftçilerin zararını tespit etmek için çalışma yaptıklarını anlattı.

Çömezoğlu, "Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan üreticilerin bilgilerini çıkardık. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Zarar oranları belirli bir miktarın üzerinde olanlar narenciyenin döküme bağlı gerek yatırım gerekse işletme kredileri ve borç ertelemesiyle ilgili çalışmalar yürütülecek" dedi.

Tarımsal kredi borçları ertelenecek

Narenciye üreticisi Mehmet Öztürk ise, narenciye meyvelerinden dökülmelerin meydana geldiğini, zararlarının fazla olduğunu söyledi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, meyve bahçeleri zarar gören ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilerin ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurdukları takdirde tarımsal kredi borçlarının erteleneceğini, TARSİM primlerinin düşeceği belirtti.