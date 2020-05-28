Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 1 milyon 183 bin maskenin dağıtımının gerçekleştirildiği açıklandı.

Açıklamada, vatandaşların bundan sonra maskelerini eczane ve marketlerden temin edebilecekleri de hatırlatıldı.

İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca, kentte vatandaşların sokakta maske kullanması zorunlu hale getirilmişti.