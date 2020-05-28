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Afyonkarahisar'da 1 milyon 183 bin maske ücretsiz dağıtıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 milyon 183 bin ücretsiz maske dağıtıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 1 milyon 183 bin maskenin dağıtımının gerçekleştirildiği açıklandı.
Açıklamada, vatandaşların bundan sonra maskelerini eczane ve marketlerden temin edebilecekleri de hatırlatıldı.
İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca, kentte vatandaşların sokakta maske kullanması zorunlu hale getirilmişti.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri covid-19 afyonkarahisarSon Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:23
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