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Kütahya'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'nın Simav ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Ali Osman Özdemir yönetimindeki 43 KD 200 plakalı otomobil, Simav-İzmir kara yolu Boğazköy yakınlarında şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün eşi Asiye Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kütahya otomobil şarampol kaza trafik KazasıSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 03:06
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