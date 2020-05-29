Haber Giriş: Kaynak: İHA
Muğla'da yangın: Tek katlı ev kül oldu
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Menteşe ilçesinde İsmail Kallem’e ait ahşap binada yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kafaca Mahallesinde İsmail Kallem’e ait evde tüp sızıntısı nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın sonrası vatandaşlar tarafından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı.
İhbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ambulansı sevk edildi.
Yangında ölen olmadı
Tek katlı ahşap binadaki yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı.
Binada soğutma çalışmalı sürerken, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.
Yangında can kaybı yaşanmazken, ev içindeki eşyaların tamamı yandı. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Muğla yangın ahşap binaSon Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 03:50
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