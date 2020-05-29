Başkentte gece başlayan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

[Fotoğraf: AA]

Bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden olan sağanak, iş yerlerini ve evleri kullanılamaz hale getirdi.

[Fotoğraf: AA]

İş yerlerine gitmek için sabah evlerinden çıkan vatandaşlar, bahçelerinde oluşan su birikintisiyle karşılaştı.

[Fotoğraf: AA]

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesini yaparken bazıları da belediye ekiplerinden yardım istedi.

[Fotoğraf: AA]

İstinat duvarı çöktü

Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'nde etkisini gösteren sağanak sebebiyle bir binanın istinat duvarı çöktü.

[Fotoğraf: AA]

İstinat duvarının çökmesiyle oluşan su birikintisini Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tahliye etti.

[Fotoğraf: AA]

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, araç trafiği de olumsuz etkilendi.