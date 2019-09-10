Türkiye
Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi10 Eylül 2019 Salı 13:54 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 14:00
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Van terör operasyonu İçişleri Bakanlığı