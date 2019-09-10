Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Van Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, terör örgütü PKK/KCK çatısı altında faaliyet gösterdiği belirlenen 23 şüpheli hakkında Van Merkezli Diyarbakır, Ağrı, Iğdır, Bitlis ve Hakkari'de operasyon düzenledi.

Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 25 adet havai fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber