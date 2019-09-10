Edirne'den gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye getirilen gümrük kaçağı cep telefonu ve eşyaların İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik şubeleri ekipleri, B.K'nin idaresindeki otomobili Malkara ilçesi girişinde durdurmaya çalıştı.

Dur ihtarına uymayan sürücü B.K'nin kullandığı otomobil yola kapan atılarak durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 145 cep telefonu, 2 bin 400 güneş gözlüğü, 700 adet şarj adaptörü ve şarj kablosu, 68 kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA