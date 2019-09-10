Adıyaman'da 15 Temmuz Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Furkan Aytekin teneffüste okulun önünde çeyrek altın buldu.

Altının sahibini bulamayan öğrenci, durumu okul müdürü Murat Bilgiç'e haber verdi.

Bir süre sonra 7. sınıf öğrencisi Rabia Peker, Okul Müdürü Bilgiç'e giderek altınını kaybettiğini söyledi.

Aytekin ve Bilgiç, altını Rabia Peker'in annesi Hatice Peker'e teslim etti. Peker ise öğrenci Aytekin'e harçlık verdi.

Peker, dün kızının kolyesine taktığı çeyrek altını, okulda düşürdüğünü ve çok üzüldüğünü belirterek, "Sabah Müdür Bilgiç, altının bulunduğunu söyledi. Allah, herkese hayırlı evlat versin. Duyarlılığından dolayı Furkan'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Altını sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu ifade eden Furkan Aytekin de "Altını yerde bulduğumda sahibinin ihtiyacı olabileceğini düşündüm ve durumu müdüre bildirdim. Sahibi bulunduğu için çok mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA